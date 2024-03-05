Посольство США предостерегает граждан Узбекистана от опасностей нелегальной миграции

В связи с очередным случаем, связанным с депортацией узбекских граждан нелегально уехавших в Америку через границу с Мексикой, посольство США в Узбекистане на своем официальном сайте обратилось к гражданам республики.
В посольстве заявили, что возвращение 74 нелегалов стало очередным действием, предпринятым американским правительством в ответ на незаконное пересечение границы между США и Мексикой.
В диппредставительстве напомнили, что нелегальная миграция в США опасна и дорога.
«Мы настоятельно предостерегаем граждан Узбекистана не становиться жертвами лжи преступных контрабандистов, которые рассматривают людей как товар. Мы призываем тех, кто желает поехать в Соединенные Штаты, использовать безопасные и проверенные маршруты для путешествий и работы», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что Соединенные Штаты продолжают тесно сотрудничать с правительством Узбекистана в деле высылки граждан Узбекистана, у которых нет законных оснований оставаться в Соединенных Штатах.