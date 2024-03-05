Посольство США предостерегает граждан Узбекистана от опасностей нелегальной миграции

«Мы настоятельно предостерегаем граждан Узбекистана не становиться жертвами лжи преступных контрабандистов, которые рассматривают людей как товар. Мы призываем тех, кто желает поехать в Соединенные Штаты, использовать безопасные и проверенные маршруты для путешествий и работы», — говорится в сообщении.