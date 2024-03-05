СМИ: Киев вряд ли получит Taurus после утечки разговора немецких военных

Как отмечает издание, оппозиционные немецкие политики дали понять, что могут потребовать расследования этого дела и того, был ли канцлер Германии Олаф Шольц откровенен в том, почему он не предоставил Киеву ракеты.
«Но этот процесс может занять недели, если не месяцы, и мало чем поможет Украине», — пишет издание.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти «красную линию» и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.