В этом году премию Зульфии получат 28 лауреатов

Согласно подписанному накануне постановлению президента, в этом году премию имени Зульфии получат 28 лауреатов. Ими награждают талантливых, инициативных и активных молодых девушек и женщин, работа которых служит образцом для молодежи.
Награждение происходит на торжествах, посвященных Международному женскому дню 8 Марта.
Напомним, что в феврале 2024 года в указ президента «О поддержке предложений по учреждению Государственной премии имени Зульфии» была внесена поправка о том, что начиная с этого года премией будут награждать в том числе одаренных девушек из сферы информационных технологий.
Отметим, что в список победительниц этого года включена одна женщина, работающая в IT-сфере — Гулнора Мэлс кизи Тухтамишова — учитель информатики профессиональной школы № 2 Ромитанского района Бухарской области.