Подписан указ о военных сборах. Рассказываем, кого призовут в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2024 году. Документ был опубликован 1 марта на официальном портале правовой информации. Рассказываем, что такое военные сборы, кто в Хабаровском крае подлежит призыву и до какого возраста.
УКАЗ О ВОЕННЫХ СБОРАХ-2024
Указ президента о военных сборах определяет список ведомств, где будут проходить службу граждане в запасе.
Отметим, что в 2024 году военные сборы в воинских формированиях МЧС будут проходить впервые.
Суть военных сборов — проверка боевой подготовки запасников. Во время службы им предстоит вспомнить навыки, научиться обращаться с новой техникой на вооружении ВС РФ.
КОГО ПРИЗЫВАЮТ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ-2024
В Хабаровском крае, как и в целом по России, на военные сборы призывают тех, кто находится в запасе. В эту категорию, в первую очередь, попадают все военнослужащие, которые числятся на воинском учете. Также в военных сборах принимают участие граждане, которые находятся в резерве. Это люди, добровольно заключившие контракт с минобороны.
Кроме военнослужащих, есть еще ряд категорий граждан, кого призывают на военные сборы:
— выпускники военных вузов или колледжей;
— окончившие обучение в учебных центрах федеральных вузов;
— лица, уклонившиеся от службы в армии без законных оснований;
— мужчины, освобожденные от призыва или получившие отсрочку от службы в армии до 27 лет;
— те, кто вместо срочной службы в армии прошел альтернативную гражданскую службу.
КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ ПО ВОЗРАСТУ
Зачастую на военные сборы призывают запасников. Военнослужащих в запасе делят на несколько категорий. Первая — рядовой состав от солдат и матросов до прапорщиков и мичманов. Они остаются в запасе до 55 лет. Вторая категория — младший офицерский состав. В этом случае ограничения по возрасту составляют 60 лет. Старший офицерский состав находится в запасе до 65 лет, а высшие офицеры — до 70 лет.
Отметим, что в середине 2023 года возраст военнослужащих в запасе повысился на пять лет. 2024−2028 годы станут переходным периодом. Например, в 2024-м 50-летние мужчины будут пребывать в запасе до 51 года, в 2025-м — до 52 лет и так до 2028 года, пока предельный возраст не установится на отметке 55 лет.
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ
В Хабаровском крае освобождены от военных сборов:
— женщины;
— сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФССП, ФТС;
— студенты очной, очно-заочной форм обучения;
— студенты-заочники, проходящие промежуточную или итоговую аттестацию, либо те, кому предстоит сдавать дипломную работу;
— лица, забронированные за органами публичной власти на время мобилизации;
— педагоги;
— мужчины, на попечении которых трое или больше несовершеннолетних детей;
— выехавшие из страны граждане;
— осужденные, отбывающие наказание;
— осужденные с непогашенной судимостью;
— лица, имеющие основания для отсрочки от призыва.
СКОЛЬКО ДЛЯТСЯ ВОЕННЫЕ СБОРЫ
Военные сборы проходят ежегодно примерно в одно и то же время — конец зимы или начало весны. В 2024 году Владимир Путин подписал указ, который вступил в силу 1 марта. Это значит, что военкоматы Хабаровского края уже скоро получат распоряжения, а после начнут рассылать повестки запасникам.
Отметим, что призвать военнослужащего могут не чаще одного раза в три года. Продолжительность подготовки — до двух месяцев. А в общей сложности запасник может провести на службе не больше одного года.
Участников призыва не будут отправлять в зону боевых действий.