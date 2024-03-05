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Подписан указ о военных сборах. Рассказываем, кого призовут в Хабаровском крае

Военные сборы пройдут в Хабаровском крае.
Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2024 году. Документ был опубликован 1 марта на официальном портале правовой информации. Рассказываем, что такое военные сборы, кто в Хабаровском крае подлежит призыву и до какого возраста.

УКАЗ О ВОЕННЫХ СБОРАХ-2024

Указ президента о военных сборах определяет список ведомств, где будут проходить службу граждане в запасе.

— Призывать в 2024 году будут граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ, войсках нацгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ, — говорится в документе.

Отметим, что в 2024 году военные сборы в воинских формированиях МЧС будут проходить впервые.

Суть военных сборов — проверка боевой подготовки запасников. Во время службы им предстоит вспомнить навыки, научиться обращаться с новой техникой на вооружении ВС РФ.

КОГО ПРИЗЫВАЮТ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ-2024

В Хабаровском крае, как и в целом по России, на военные сборы призывают тех, кто находится в запасе. В эту категорию, в первую очередь, попадают все военнослужащие, которые числятся на воинском учете. Также в военных сборах принимают участие граждане, которые находятся в резерве. Это люди, добровольно заключившие контракт с минобороны.

Кроме военнослужащих, есть еще ряд категорий граждан, кого призывают на военные сборы:

— выпускники военных вузов или колледжей;

— окончившие обучение в учебных центрах федеральных вузов;

— лица, уклонившиеся от службы в армии без законных оснований;

— мужчины, освобожденные от призыва или получившие отсрочку от службы в армии до 27 лет;

— те, кто вместо срочной службы в армии прошел альтернативную гражданскую службу.

КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ ПО ВОЗРАСТУ

Зачастую на военные сборы призывают запасников. Военнослужащих в запасе делят на несколько категорий. Первая — рядовой состав от солдат и матросов до прапорщиков и мичманов. Они остаются в запасе до 55 лет. Вторая категория — младший офицерский состав. В этом случае ограничения по возрасту составляют 60 лет. Старший офицерский состав находится в запасе до 65 лет, а высшие офицеры — до 70 лет.

Отметим, что в середине 2023 года возраст военнослужащих в запасе повысился на пять лет. 2024−2028 годы станут переходным периодом. Например, в 2024-м 50-летние мужчины будут пребывать в запасе до 51 года, в 2025-м — до 52 лет и так до 2028 года, пока предельный возраст не установится на отметке 55 лет.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ

В Хабаровском крае освобождены от военных сборов:

— женщины;

— сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФССП, ФТС;

— студенты очной, очно-заочной форм обучения;

— студенты-заочники, проходящие промежуточную или итоговую аттестацию, либо те, кому предстоит сдавать дипломную работу;

— лица, забронированные за органами публичной власти на время мобилизации;

— педагоги;

— мужчины, на попечении которых трое или больше несовершеннолетних детей;

— выехавшие из страны граждане;

— осужденные, отбывающие наказание;

— осужденные с непогашенной судимостью;

— лица, имеющие основания для отсрочки от призыва.

СКОЛЬКО ДЛЯТСЯ ВОЕННЫЕ СБОРЫ

Военные сборы проходят ежегодно примерно в одно и то же время — конец зимы или начало весны. В 2024 году Владимир Путин подписал указ, который вступил в силу 1 марта. Это значит, что военкоматы Хабаровского края уже скоро получат распоряжения, а после начнут рассылать повестки запасникам.

Отметим, что призвать военнослужащего могут не чаще одного раза в три года. Продолжительность подготовки — до двух месяцев. А в общей сложности запасник может провести на службе не больше одного года.

Участников призыва не будут отправлять в зону боевых действий.