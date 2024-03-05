Подписан указ о военных сборах. Рассказываем, кого призовут в Хабаровском крае

Отметим, что в середине 2023 года возраст военнослужащих в запасе повысился на пять лет. 2024−2028 годы станут переходным периодом. Например, в 2024-м 50-летние мужчины будут пребывать в запасе до 51 года, в 2025-м — до 52 лет и так до 2028 года, пока предельный возраст не установится на отметке 55 лет.