Хабаровский край примет участие в новых президентских национальных проектах

В рамках «Образования» за последние два года в Хабаровском крае создали два технопарка «Кванториум», 137 «Точек роста». В 2024 году откроется еще 74 таких центра. Открываются и «IT-кубы». Например, в этом году в Хабаровском крае откроется уже пятый. В настоящее время центры цифрового образования уже функционируют в Хабаровске, селе Восточное Хабаровского района и в Комсомольске-на-Амуре. Сразу два работают в краевой столице. Пятый «IT-куб» появится в Верхнебуреинском районе. А благодаря «Демографии» люди устраиваются на новую работу, строят школы и активно проводят время на пенсии. Не забыли и о семьях — для них работают 17 различных мер поддержки, и открылся первый семейный МФЦ.