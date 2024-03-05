Хабаровский край примет участие в новых президентских национальных проектах

29 февраля президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию заявил о запуске новых национальных проектов. Напомним, что всего действовало 12 нацпроектов, теперь же их будет 17.
Новые национальные проекты следующие: «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».
«Послание сконцентрировано вокруг человека, вокруг России, ее суверенитета и ее защитников. Но самое главное, что устремленное в будущее, оно базируется на серьезных результатах нашей совместной работы. За последние 10 лет произошли кардинальные изменения и в социальной сфере, и в экономике Хабаровского края. Регион примет участие в реализации национальных целей, поставленных Владимиром Путиным», — прокомментировал Михаил Дегтярев.
Говоря о каждом национальном проекте, стоит отметить, что они направлены на людей. Например, по словам президента, проект «Семья» необходим, ведь именно семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.
«Поддержка семей с детьми — фундаментальный нравственный выбор России, государство продолжает постоянную работу по повышению их качества жизни», — подчеркнул Владимир Путин.
В рамках этого национального проекта будет запущена новая программа по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья женщин. А регионам, в которых низкие показатели рождаемости, выделят не менее 75 миллиардов рублей в течение шести лет на решение этой проблемы.
Уже исходя из названия следующего проекта понятно, на что он нацелен — «Продолжительная и активная жизнь». Также он нацелен на улучшение демографической ситуации. В настоящее время продолжительность жизни в России уже достигла 73 лет, а к 2030 году должна составлять 78 лет.
По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, которые приводит «Российская газета», внимание к здоровому образу жизни — это еще один тренд.
«Внимание к здоровому образу жизни — еще один ключевой тренд. Речь идет о снижении потребления алкоголя, курения. Занятиям физкультурой и спортом будет способствовать развитие спортивных сооружений. Дополнительная мотивация — налоговые вычеты тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает ГТО. В прошлом году диспансеризацию и профосмотры прошли более 93 миллионов человек», — отметил министр.
Последний, не менее интересный проект — «Экономика данных». Он необходим для формирования цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Проект, направленный на внедрение искусственного интеллекта, предполагает создание цифровых платформ к 2030 году. На реализацию этого в ближайшие шесть лет будет выделено не менее 700 миллиардов рублей.
Отметим, что Хабаровский край показывает весомые успехи в выполнении задач ранних национальных проектов, поэтому с уверенностью приступит к новым. Например, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за ушедший 2023 год врачей посетили более 700 тысяч жителей края — это больше половины населения региона. Отремонтировано несколько ключевых медицинских учреждений, возведены ФАПы, в Хабаровске открылся новый инфекционный корпус детской краевой клинической больницы имени Пиотровича. Он сможет принимать до семи тысяч юных пациентов в год.
В рамках «Образования» за последние два года в Хабаровском крае создали два технопарка «Кванториум», 137 «Точек роста». В 2024 году откроется еще 74 таких центра. Открываются и «IT-кубы». Например, в этом году в Хабаровском крае откроется уже пятый. В настоящее время центры цифрового образования уже функционируют в Хабаровске, селе Восточное Хабаровского района и в Комсомольске-на-Амуре. Сразу два работают в краевой столице. Пятый «IT-куб» появится в Верхнебуреинском районе. А благодаря «Демографии» люди устраиваются на новую работу, строят школы и активно проводят время на пенсии. Не забыли и о семьях — для них работают 17 различных мер поддержки, и открылся первый семейный МФЦ.