Новым вице-губернатором Ленобласти стал Николай Циганов

Циганов будет представлять интересы Ленинградской области в Москве. Он также станет ответственен за взаимодействие с федеральными органами власти. Ранее чиновник уже работал в администрации Ленинградской области, возглавляя областной Госстройнадзор. Затем он был назначен представителем губернатора Ленинградской области в ДНР, где активно занимался реставрацией городов Енакиево и Мариуполя.