Глава МВД по Новосибирской области озвучил причину дефицита полицейских

По словам начальника регионального МВД, дефицит сотрудников в Новосибирской области в общем составляет 16,4%. Особенно области не хватает сотрудников патрульно-постовой службы (27%), уголовного розыска (22,6%), следствия (22,5%), дознания (19,7%), участковых (13,4%).
Основной причиной дефицита сотрудников Андрей Кульков назвал низкий уровень заработной платы.
Напомним, о том, что сотрудников полиции в регионах критически недостает, в России заговорили в конце лета прошлого года. Тогда о текучке кадров высказывался министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Ранее «Прецедент» сообщал, что мэрия Новосибирска решила отдать в концессию «Гурьевские бани». Редакция также писала о том, что в Новосибирской области коммерческая организация нарушила пенсионные права работника. Читайте также: в Новосибирске планируют приватизировать муниципальные аптеки.
Егор САФРОНОВ.