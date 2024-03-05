В Краснодаре открылось Генконсульство Турции

В настоящее время проводятся подготовительные работы для начала работы консульства на новом месте. Официальное название — Генеральное консульство Турции в Краснодаре. Консульский округ Турецкого Генконсульства остается неизменным. Переезд предоставляет возможность личного контакта при решении рабочих вопросов и, по ожиданиям, активизирует контакты между государственными структурами и муниципалитетом.