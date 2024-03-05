В Краснодаре открылось Генконсульство Турции

Переезд был запланирован турецкой стороной еще в 2012 году, но осуществился лишь 1 марта 2024 года по инициативе Генерального консула Метина Озкана.
По словам и.о. руководителя Представительства МИД в Краснодаре Ольги Шалимовой, вопрос о переезде был согласован с Правительством РФ в 2017 году, после чего начался поиск подходящих помещений.
В настоящее время проводятся подготовительные работы для начала работы консульства на новом месте. Официальное название — Генеральное консульство Турции в Краснодаре. Консульский округ Турецкого Генконсульства остается неизменным. Переезд предоставляет возможность личного контакта при решении рабочих вопросов и, по ожиданиям, активизирует контакты между государственными структурами и муниципалитетом.
Представители МИД также надеются, что переезд Генконсульства в центр края сделает его работу более активной и способствует развитию контактов между российским и краевым бизнесом с турецкими партнерами, сообщает «Юг Times».