Эксперты рассказали об особенностях системы наблюдения на президентских выборах в Иркутске

27 февраля на площадке Общественной палаты РФ состоялась презентация доклада Ассоциации НОМ «Общественное наблюдение на выборах президента России-2024: инструменты, инфраструктура, практики». Эксперты в Иркутской области обсудили тезисы доклада и пришли к выводу, что в регионе предприняты беспрецедентные меры, чтобы выборы президента России прошли открыто, гласно, честно и легитимно. Об этом было объявлено в ходе круглого стола, который прошел во вторник, 5 марта, в региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами, пишет ИА IrkutskMedia.
Руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Владислав Шиндяев акцентировал внимание собравшихся на том, что выборы президента России — это ключевое событие в общественно-политической жизни страны.
«Для нас принципиально важно, чтобы голосование прошло свободно, а итоги голосования точно отражали волеизъявление граждан. Для того, чтобы гарантировать это, мы обеспечим независимый контроль за ходом голосования и подсчетом голосов. В дни голосования — 15,16 и 17 марта — на избирательных участках, а их у нас в области 1891 участок, будет работать около 5000 общественных наблюдателей, которые прошли серьезное обучение. Кроме того, на выборах будет работать единый центр видеонаблюдения, с помощью которого будет вестись круглосуточная трансляция с избирательных участков», — рассказал Владислав Шиндяев.
Владислав Шиндяев уточнил, что система общественного контроля выстроена таким образом, что охватывает все избирательные участки страны, что является яркой иллюстрацией активности гражданского общества в России.
«Система общественного наблюдения по всей стране охватывает сотни общественных организаций. Наблюдать за выборами в России будут тысячи независимых экспертов, а сотни тысяч граждан России, являющиеся представителями самых разных социальных групп и возрастов, будут в дни голосования работать непосредственно на участках», — подчеркнул Владислав Шиндяев.
По его словам, во всех регионах России на выборах президента в марте 2024 года созданы штабы общественного наблюдения, координирующие действия общественных наблюдателей на территории субъекта РФ. В масштабах страны централизующую роль выполняет Координационный совет по общественному контролю за голосованием, созданный Общественной палатой России.
«Наблюдение за выборами — это отлаженный и непрерывный процесс. Общественные институты осуществляют постоянный мониторинг на федеральном и региональном уровнях в процессе всей избирательной кампании. Начиная с выдвижения кандидатов, сбора подписей, ведения агитационной деятельности и заканчивая непосредственно днями голосования. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг работы и участковых избирательных комиссий. При этом с поступающей информацией работают не только эксперты, но и профессиональные юристы, представители научного сообщества и СМИ», — говорит Евгений Усов.
Он подчеркнул, что заключения экспертов, находящихся непосредственно на месте, позволяют «быстро, профессионально и обосновано реагировать на любые вызовы и угрозы».
По мнению социолога, эксперта Общественного штаба по наблюдению за выборами в Иркутской области Сергея Савина, общественное наблюдение в России и в Иркутской области давно сформировавшийся институт гражданского общества.
«Общественное наблюдение осуществляется в рамках правовых норм, установленных законодательством. Все структуры общественного наблюдения руководствуются едиными подходами к организации электорального контроля. Но при этом методы наблюдения на основе многолетнего опыта работы регулярно совершенствуются, отвечая на запросы общества на использование в избирательном процессе новых технологий проведения выборов», — отмечает Сергей Савин.
«Больше четверти наблюдателей — это молодые, неравнодушные и активные люди. Многие имеют высшее образование и понимают, что они будут делать на участках, зачем они там и какова их главная задача. И то, что молодежь активнее стала включаться в избирательные процессы и не только в качестве избирателей, но и наблюдателей, говорит о растущей гражданской позиции в молодежной среде», — сказал Дмитрий Люстрицкий.
Участники круглого стола отметили, что общественные наблюдатели не являются заинтересованными лицам, и действуют они исключительно в интересах общества, избирателей, жителей Иркутской области. И именно благодаря институту общественного наблюдения, присутствию наблюдателей на каждом избирательном участке можно говорить, что выборы пройдут честно, открыто и легитимно.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») — выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.