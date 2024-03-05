Эксперты рассказали об особенностях системы наблюдения на президентских выборах в Иркутске

«Для нас принципиально важно, чтобы голосование прошло свободно, а итоги голосования точно отражали волеизъявление граждан. Для того, чтобы гарантировать это, мы обеспечим независимый контроль за ходом голосования и подсчетом голосов. В дни голосования — 15,16 и 17 марта — на избирательных участках, а их у нас в области 1891 участок, будет работать около 5000 общественных наблюдателей, которые прошли серьезное обучение. Кроме того, на выборах будет работать единый центр видеонаблюдения, с помощью которого будет вестись круглосуточная трансляция с избирательных участков», — рассказал Владислав Шиндяев.