Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Эксперты рассказали об особенностях системы наблюдения на президентских выборах в Иркутске

Обсуждение прошло 5 марта в региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами.
Источник: IrkutskMedia.ru

27 февраля на площадке Общественной палаты РФ состоялась презентация доклада Ассоциации НОМ «Общественное наблюдение на выборах президента России-2024: инструменты, инфраструктура, практики». Эксперты в Иркутской области обсудили тезисы доклада и пришли к выводу, что в регионе предприняты беспрецедентные меры, чтобы выборы президента России прошли открыто, гласно, честно и легитимно. Об этом было объявлено в ходе круглого стола, который прошел во вторник, 5 марта, в региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами, пишет ИА IrkutskMedia.

Руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Владислав Шиндяев акцентировал внимание собравшихся на том, что выборы президента России — это ключевое событие в общественно-политической жизни страны.

«Для нас принципиально важно, чтобы голосование прошло свободно, а итоги голосования точно отражали волеизъявление граждан. Для того, чтобы гарантировать это, мы обеспечим независимый контроль за ходом голосования и подсчетом голосов. В дни голосования — 15,16 и 17 марта — на избирательных участках, а их у нас в области 1891 участок, будет работать около 5000 общественных наблюдателей, которые прошли серьезное обучение. Кроме того, на выборах будет работать единый центр видеонаблюдения, с помощью которого будет вестись круглосуточная трансляция с избирательных участков», — рассказал Владислав Шиндяев.

Он добавил, что вся информация о ходе голосования и возможных нарушениях будет отражаться на портале Ассоциации «Независимого общественного мониторинга». Кроме того, помимо общественных наблюдателей на участках будут работать и наблюдатели от кандидатов. Таким образом, контроль за ходом голосования будет тотальным.

Владислав Шиндяев уточнил, что система общественного контроля выстроена таким образом, что охватывает все избирательные участки страны, что является яркой иллюстрацией активности гражданского общества в России.

«Система общественного наблюдения по всей стране охватывает сотни общественных организаций. Наблюдать за выборами в России будут тысячи независимых экспертов, а сотни тысяч граждан России, являющиеся представителями самых разных социальных групп и возрастов, будут в дни голосования работать непосредственно на участках», — подчеркнул Владислав Шиндяев.

По его словам, во всех регионах России на выборах президента в марте 2024 года созданы штабы общественного наблюдения, координирующие действия общественных наблюдателей на территории субъекта РФ. В масштабах страны централизующую роль выполняет Координационный совет по общественному контролю за голосованием, созданный Общественной палатой России.

Как рассказал кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) Евгений Усов, общественный контроль за выборами не ограничивается только тремя днями голосования.

«Наблюдение за выборами — это отлаженный и непрерывный процесс. Общественные институты осуществляют постоянный мониторинг на федеральном и региональном уровнях в процессе всей избирательной кампании. Начиная с выдвижения кандидатов, сбора подписей, ведения агитационной деятельности и заканчивая непосредственно днями голосования. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг работы и участковых избирательных комиссий. При этом с поступающей информацией работают не только эксперты, но и профессиональные юристы, представители научного сообщества и СМИ», — говорит Евгений Усов.

Он подчеркнул, что заключения экспертов, находящихся непосредственно на месте, позволяют «быстро, профессионально и обосновано реагировать на любые вызовы и угрозы».

По мнению социолога, эксперта Общественного штаба по наблюдению за выборами в Иркутской области Сергея Савина, общественное наблюдение в России и в Иркутской области давно сформировавшийся институт гражданского общества.

«Общественное наблюдение осуществляется в рамках правовых норм, установленных законодательством. Все структуры общественного наблюдения руководствуются едиными подходами к организации электорального контроля. Но при этом методы наблюдения на основе многолетнего опыта работы регулярно совершенствуются, отвечая на запросы общества на использование в избирательном процессе новых технологий проведения выборов», — отмечает Сергей Савин.

Кроме того, главный редактор медиацентра «Приангарье» и газеты «Областная» Дмитрий Люстрицкий отметил, что на предстоящих выборах серьезно омолодился состав общественных наблюдателей.

«Больше четверти наблюдателей — это молодые, неравнодушные и активные люди. Многие имеют высшее образование и понимают, что они будут делать на участках, зачем они там и какова их главная задача. И то, что молодежь активнее стала включаться в избирательные процессы и не только в качестве избирателей, но и наблюдателей, говорит о растущей гражданской позиции в молодежной среде», — сказал Дмитрий Люстрицкий.

Участники круглого стола отметили, что общественные наблюдатели не являются заинтересованными лицам, и действуют они исключительно в интересах общества, избирателей, жителей Иркутской области. И именно благодаря институту общественного наблюдения, присутствию наблюдателей на каждом избирательном участке можно говорить, что выборы пройдут честно, открыто и легитимно.

Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») — выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.