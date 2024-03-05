Президент принял председателя сената Маулена Ашимбаева

Председатель палаты рассказал об активизации работы сената с депутатами маслихатов. К данной работе привлечены депутатская группа сената — «Өңір» и Совет по взаимодействию с местными представительными органами при сенате. Он отметил, что в этом году исполняется 30 лет с начала работы маслихатов в стране. В этой связи в апреле 2024 года планируется провести международную конференцию.