Президент принял председателя сената Маулена Ашимбаева

Глава государства принял председателя Сената Маулена Ашимбаева, сообщает пресс-служба Акорды.
Спикер верхней палаты парламента проинформировал президента об итогах работы сената по законодательному обеспечению реформ за предыдущие месяцы и планах на предстоящий период.
Маулен Ашимбаев сообщил, что ключевым приоритетом работы палаты является реализация поручений главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие страны и регионов.
По его словам, в настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законы по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, здравоохранения, трансфертного ценообразования, миграции населения, связи и цифровизации, науки и образования. На рассмотрении мажилиса находятся 10 инициированных сенаторами законопроектов по вопросам науки, реформирования судебной системы, оборота органической продукции, совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников.
В планах на 2024 год — рассмотрение пяти Кодексов: Бюджетного, Строительного, Водного, Налогового и Цифрового, а также законопроектов «О государственных закупках», «О масс-медиа» и «О теплоэнергетике».
Кроме того, Маулен Ашимбаев рассказал о работе Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, созданной по его поручению, а также ознакомил с деятельностью Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В настоящее время реализуется Концепция развития Съезда на 2023−2033 годы.
Председатель палаты рассказал об активизации работы сената с депутатами маслихатов. К данной работе привлечены депутатская группа сената — «Өңір» и Совет по взаимодействию с местными представительными органами при сенате. Он отметил, что в этом году исполняется 30 лет с начала работы маслихатов в стране. В этой связи в апреле 2024 года планируется провести международную конференцию.
Президент отметил особую роль законодательной поддержки реформ, проводимых в стране. Глава государства считает важным направлением государственной политики активное содействие развитию регионов. К этой работе, по его мнению, следует широко привлекать депутатов местных представительных органов.