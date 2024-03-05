В Молдавии предрекли проигрыш Санду при честных выборах

По его словам, и референдум об интеграции Молдавии в Евросоюз, и возможное внедрение голосования по почте имеют только одну цель — переизбрание Санду на второй президентский срок осенью 2024 года. Как добавил Филат, все это неизбежно приведет к фальсификации результатов.