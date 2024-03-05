Военные аналитики представили сценарий возможного нападения на Россию

«Наиболее ожидаемыми формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции (кампании). При этом начинаться они будут с воздушных (с 2030 года — воздушно-космических, в дальнейшем — космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от двух-трех до пяти-семи) массированных ракетно-авиационных ударов», — указывается в публикации. Подчеркивается, что при этом авиация вступит в боевые действия одной из первых, возможно, еще до развертывания основной группировки.