Очередь фур в Польшу за сутки увеличилась в 4 раза

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Очереди большегрузов на белорусско-польской границе выросли в четыре раза, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
В ведомстве констатировали, что после закрытия Литвой пунктов пропуска транспортные потоки в Евросоюз перераспределись, увеличив нагрузку на функционирующие погранпереходы.
«В частности, за сутки перед польским погранпереходом “Кукурыки” (“Козловичи”) количество фур увеличилось с 50 до 200 единиц».
Наиболее сложная ситуация в направлении ЕС — в пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны): здесь за сутки было оформлено всего 18% грузовиков от нормы.
За последние 24 часа через латвийский погранпереход «Патерниеки» («Григоровщина») проследовало 47% большегрузов от установленной нормы.
По информации ГПК, утром во вторник, 5 марта, легковушки стояли в очереди перед всеми пунктами пропуска на границе с Литвой.
Закрытие КПП на литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны). Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.!