СМИ узнали о реакции НАТО на утечку разговора военных ФРГ

По информации агентства, чиновники альянса по-разному отреагировали на инцидент.
«Один (из чиновников) назвал вялые меры (по обеспечению безопасности) непрофессиональными и заявил, что такое поведение можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по безопасности, но не от военных чиновников», — говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Блумберг, другое должностное лицо из альянса в свою очередь заявило, что подобное упущение Берлина его не удивляет.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти «красную линию» и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.