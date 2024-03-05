«Женщины играют важную роль в укреплении мира и безопасности, межнационального и межконфессионального диалога. Я говорил и еще раз повторю: вы наше самое эффективное дипломатическое оружие. Горжусь тем, что в Беларуси многие женщины занимают высокие посты в государственных органах, общественных организациях, руководят предприятиями. И на каждом участке доказывают свою компетентность, профессионализм и преданность Родине», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Лукашенко: женщины — наше самое эффективное дипломатическое оружие
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины — наше самое эффективное дипломатическое оружие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с активом Белорусского союза женщин, передает корреспондент БЕЛТА.