Лукашенко: женщины — наше самое эффективное дипломатическое оружие

«Женщины играют важную роль в укреплении мира и безопасности, межнационального и межконфессионального диалога. Я говорил и еще раз повторю: вы наше самое эффективное дипломатическое оружие. Горжусь тем, что в Беларуси многие женщины занимают высокие посты в государственных органах, общественных организациях, руководят предприятиями. И на каждом участке доказывают свою компетентность, профессионализм и преданность Родине», — подчеркнул Александр Лукашенко.