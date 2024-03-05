Документы для голосования на выборах президента России: список

Что касается регионов, на территории которых введено военное положение, то для их жителей, по информации ЦИК, может быть установлен перечень дополнительных документов для голосования по месту жительства. В частности, это может быть паспорт Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, паспорт или ID-карта гражданина Украины, удостоверения личности, военные билеты военнослужащих ДНР и ЛНР, а также иные документы, удостоверяющие личность, выданные уполномоченными органами.