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Документы для голосования на выборах президента России: список

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. Основной документ для голосования на выборах президента Российской Федерации — паспорт. Однако в некоторых случаях его возможно заменить другим удостоверением личности. Список таких документов опубликовала Центральная избирательная комиссия.
Источник: РИА "Новости"

«Какие документы могут заменить паспорт? Военный билет — для лиц, которые проходят военную службу. Временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта. Справка установленной формы, которая выдается находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых», — говорится в сообщении Telegram-канала ЦИК.

Избиратели, которые находятся за границей, могут проголосовать по заграничному, дипломатическому или служебному паспорту, а также предъявить свидетельство на возвращение в Россию (в случае утраты иных документов оно удостоверяет личность и наличие российского гражданства).

Что касается регионов, на территории которых введено военное положение, то для их жителей, по информации ЦИК, может быть установлен перечень дополнительных документов для голосования по месту жительства. В частности, это может быть паспорт Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, паспорт или ID-карта гражданина Украины, удостоверения личности, военные билеты военнослужащих ДНР и ЛНР, а также иные документы, удостоверяющие личность, выданные уполномоченными органами.

Выборы президента РФ продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По информации Избиркома РФ, по состоянию на 28 февраля более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ. Такой формат голосования доступен жителям 28 регионов. 1,8 миллиона заявились на голосование через программу «Мобильный избиратель».

Досрочное голосование стартовало на территории Запорожской области 25 февраля. На территории Херсонской области — 27 февраля. В Херсонской области досрочное голосование проходит в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта в 14 муниципальных округах. В рамках первого этапа голосование состоялось в Геническом, Алешкинском, Верхнерогачикском, Каланчакском, Горностаевском и Новотроицком округах, а также в Новой Каховке. 1 марта к голосованию приступили 79 избирательных участков в семи муниципальных округах Херсонской области: Каланчакском, Великолепетихском, Голопристанском, Ивановском, Нижнесерогозском, Скадовском и Чаплынском муниципальных округах.