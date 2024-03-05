Мэр Омска Шелест: «Впереди нас ждут снег, дождь и морозы вперемешку с оттепелью»

Как рассказала в ходе совещания начальник гидрометеоцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Анатольевна Литовкина, количество осадков на 5 марта составляет 110 мм — это 135% от нормы. Превышен и запас воды в снеге: на сегодня метеорологи говорят о показателе 118%, что на 27% больше обычного. И сюрпризы погоды на этом не заканчиваются: впереди нас ждут снег, дождь и морозы вперемешку с оттепелью.