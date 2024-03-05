Мэр Омска Шелест: «Впереди нас ждут снег, дождь и морозы вперемешку с оттепелью»

В частности, со ссылкой на специалистов Обь-Иртышского УГМС он перечислил ряд спрогнозированных на этот период погодных трудностей, которые могут отразиться на эффективности работы профильных городских служб.
Как рассказала в ходе совещания начальник гидрометеоцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Анатольевна Литовкина, количество осадков на 5 марта составляет 110 мм — это 135% от нормы. Превышен и запас воды в снеге: на сегодня метеорологи говорят о показателе 118%, что на 27% больше обычного. И сюрпризы погоды на этом не заканчиваются: впереди нас ждут снег, дождь и морозы вперемешку с оттепелью.
Ранее стало известно о планах по привлечению сторонних организаций для осуществления мероприятий, внесенных в план работы на период паводка: промывки водопропускных труб и прочистке ливневок.