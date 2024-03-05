Politico: контрразведке Германии нужен «капитальный ремонт» после утечки

Запись разговора опубликовала 1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян. Утверждается, что он состоялся 19 февраля. В ходе беседы высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали потенциальное использование немецких ракет Taurus Украиной, в том числе для ударов по мосту, как следует из контекста разговора — Крымскому. Бундесвер пообещал распространить рекомендации по дистанционному общению.