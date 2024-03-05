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Politico: контрразведке Германии нужен «капитальный ремонт» после утечки

Утечка предполагаемого разговора немецких офицеров была не дезинформацией, а «просто информацией без цензуры», пишет Politico. В публикации газеты сказано, что Германия «протекает как решето», и ее контрразведывательная система «остро нуждается в капитальном ремонте».

Запись разговора опубликовала 1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян. Утверждается, что он состоялся 19 февраля. В ходе беседы высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали потенциальное использование немецких ракет Taurus Украиной, в том числе для ударов по мосту, как следует из контекста разговора — Крымскому. Бундесвер пообещал распространить рекомендации по дистанционному общению.

Вчера, 4 марта, посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа вызвали в МИД России.

Лаура Кеффер

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