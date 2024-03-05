Лукашенко: нужно подстроить режим работы детсадов под родителей

«Надо посмотреть на режим работы детских садов и подстроиться под родителей. И во время учебы в школе, особенно начальной, вы должны быть уверены, что дети будут под присмотром педагогов до вечера, если в этом есть необходимость», — цитирует Лукашенко БелТА.