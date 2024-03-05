Лукашенко: нужно подстроить режим работы детсадов под родителей

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Государство будет и дальше поддерживать материнство и детство, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с активом Белорусского союза женщин, которая проходит в столичной «ромашке».
По его словам, приоритетной задачей для властей республики является создание комфортных условий для самореализации женщин. При этом должен быть соблюден баланс, как трудовых, так и семейных ценностей.
Сейчас в республике женщины могут работать неполное время, по гибкому графику или на удаленке. Они могут уделять больше времени домашним делам, а не дороге на работу.
«Надо посмотреть на режим работы детских садов и подстроиться под родителей. И во время учебы в школе, особенно начальной, вы должны быть уверены, что дети будут под присмотром педагогов до вечера, если в этом есть необходимость», — цитирует Лукашенко БелТА.
Пособия и декрет.
Белорусский лидер заверил, что государство будет и впредь оказывать поддержку по таким вопросам, как материнство и детство. Несмотря на то, что это недешевое удовольствие, Беларусь остается государством с социальной направленностью. В республике действует множество льгот и этот режим сохранится.
«В полном объеме и, если нужно, за пределами этих объемов. Будут выплачиваться с тенденцией к росту детские пособия, никто не покушается на отпуска по уходу за ребенком», — заверил он.
Лукашенко подчеркнул, что необходимые для поддержания высокого уровня детской медицины средства будут изысканы. Детские оздоровительные центры станут примером для подражания.