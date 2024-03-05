«Я с удовольствием приму решение о продлении этого семейного капитала. Единственно, чтобы эти деньги попадали кому надо», — сказал глава государства.
Лукашенко намерен продлить программу семейного капитала
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа семейного капитала в Беларуси, срок действия которой заканчивается в текущем году, будет продлена. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с активом Белорусского союза женщин, передает корреспондент БЕЛТА.
«Я с удовольствием приму решение о продлении этого семейного капитала. Единственно, чтобы эти деньги попадали кому надо», — сказал глава государства.