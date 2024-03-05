Лукашенко намерен продлить программу семейного капитала

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа семейного капитала в Беларуси, срок действия которой заканчивается в текущем году, будет продлена. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с активом Белорусского союза женщин, передает корреспондент БЕЛТА.