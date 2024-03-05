Путин поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения

«Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей. <…> Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — сказал глава государства.