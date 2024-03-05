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Путин поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в видеообращении к участницам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые находятся в зоне спецоперации и помогают военным.
Источник: © РИА Новости

«Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей. <…> Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — сказал глава государства.

Президент отметил, что на нем наградят лауреатов премии «По зову женского сердца». Среди них есть и те, кто помогает бойцам: организаторы и активные участники волонтерских бригад.

«Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития. Без вас невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление», — заявил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что Всероссийский женский форум станет стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив. Его основной темой станут вопросы сохранения традиций для развития России.

Путин Владимир