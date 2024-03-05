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Андрей Бочаров и Александр Чунаков провели рабочую встречу в Волгограде

Губернатор и руководитель территориального органа Федеральной службы статистики подвели предварительные итоги 2023 года. В регионе отмечен рост всех ключевых макроэкономических показателей: валовой региональной продукт, по прогнозам, достиг отметки 1,3 трлн рублей, доходы в консолидированный бюджет составили 198,2 млрд, это на 9,5% больше, чем в 2022 году.
Источник: администрация Волгоградской области

Вырос также общий объем инвестиций в Волгоградскую область: по итогам 2023 года он составляет 226,5 млрд рублей, почти на 10 млрд больше, чем в 2022-м. Индекс промпроизводства составил 102% по отношению к показателю 2022 года. Самую высокую динамику роста демонстрируют обрабатывающие предприятия — 104,3%. Достижения Волгоградского региона были отмечены на стратегической сессии премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Системная работа по решению актуальных вопросов социально-экономического развития региона будет продолжена, ее задачи рассмотрены в том числе в ходе сегодняшней встречи, подчеркнули в пресс-службе областной администрации.