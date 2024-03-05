Андрей Бочаров и Александр Чунаков провели рабочую встречу в Волгограде

Вырос также общий объем инвестиций в Волгоградскую область: по итогам 2023 года он составляет 226,5 млрд рублей, почти на 10 млрд больше, чем в 2022-м. Индекс промпроизводства составил 102% по отношению к показателю 2022 года. Самую высокую динамику роста демонстрируют обрабатывающие предприятия — 104,3%. Достижения Волгоградского региона были отмечены на стратегической сессии премьер-министра РФ Михаила Мишустина.