Директор СИБ назвал главные средства пропаганды в Молдове

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Российская Федерация через некоторых политических игроков, а также через оппозиционного политика Илана Шора, «пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове накануне президентских выборов, а также референдума о присоединении к ЕС», об этом на брифинге во вторник заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяца.
«Эти действия будут реализованы при участии многих игроков — политиков, группы влияния, информационно-аналитических компаний, отдельных групп граждан, финансируемых нелегально. Главный актер, на которого ставит РФ, — группировка Илана Шора».
По словам Мустяцы, Telegram и Tik-tok являются главными средствами пропаганды.
«Учитываем использование Telegram и Tik-tok как главных инструментов, так как на данном этапе мы уже фиксируем рост числа каналов, продвигающих пропаганду. Также необходимо предварить более активное размещение на популярных каналах так называемых “разоблачений” и их связи с европейской интеграцией», — заявил глава СИБ.
Он также предостерег граждан против «негативных дискуссий» по поводу объявленного президнтом Майей Санду еврореферендума, так как, по словам главы СИБ, «это противоречит интересам государства».
«СИБ владеет данными, которые указывают на беспрецедентный уровень интенсивности действий со стороны РФ. Цель этих действий — скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС, захватить демократические процессы и сохранить республику под своей сферой влияния». Этот сценарий предусматривает снижение явки или бойкот референдума", — заявил Мустяца.