Директор СИБ назвал главные средства пропаганды в Молдове

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Российская Федерация через некоторых политических игроков, а также через оппозиционного политика Илана Шора, «пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове накануне президентских выборов, а также референдума о присоединении к ЕС», об этом на брифинге во вторник заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяца.