Голосование на выборах президента России в 2024 году

Подробные инструкции, где и как можно проголосовать за президента в России в 2024 году. Рассказываем, со скольких лет разрешено голосовать за президента РФ и как это можно сделать электронно, дистанционно или досрочно, в проекте Новости Mail.ru.