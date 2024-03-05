Голосование на выборах президента России в 2024 году

В этом году избирательные кампании затронут более половины жителей мира. В Российской Федерации голосование на выборах президента пройдет в три дня,
Расскажем подробнее обо всех способах голосования.
Что нужно знать о выборах президента России в 2024 году
|Дата проведения
|15, 16, 17 марта
|Кандидаты
|Избирательный бюллетень на выборах президента в 2024 году включает четырех кандидатов: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (от ЛДПР) и Николай Харитонов (от КПРФ)
|На какой срок избирается президент
|Согласно поправкам в основной закон РФ президент избирается сроком на 6 лет
|Орган, ответственный за организацию
|Организацией проведения голосования в России занимается государственный федеральный орган — Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК России). В разговорном формате также встречается сокращенное наименование — Центризбирком
|Вид голосования
|Классическая схема выборов президента РФ строится на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Голосование на выборах президента России пройдет также с помощью дистанционного голосования.
Со скольких лет разрешено участвовать в голосовании на выборах президента РФ
Любой совершеннолетний гражданин страны имеет возможность голосования на президентских выборах. Среди важных критериев — дееспособность и нахождение не в местах лишения свободы.
Способы проголосовать на выборах президента РФ в 2024 году
Отдать свой голос за конкретного кандидата на выборах президента 2024 можно на сайте, на дому или на избирательном участке. Подробнее описываем ниже.
1. По месту регистрации
Этот способ избиратель выбирает, когда он сможет лично посетить избирательный участок в дни выборов. Это нужно, чтобы собственноручно получить избирательный бюллетень. Отметим, что для подтверждения личности необходим паспорт или иной документ, который бы удостоверял личность.
2. По месту пребывания
Эта опция доступна гражданам, у кого с 15 по 17 марта не будет возможности заполнить бюллетень по месту регистрации. В этом случае альтернативным методом служит голосование на другом избирательном участке.
Для успешной процедуры учета голоса с 29 января по 11 марта подайте заявление о включении в список избирателей по месту нахождения через портал «Госуслуги», в территориальной избирательной комиссии или МФЦ. При изменении планов свое заявление можно отозвать, но сделать это нужно до 11 марта.
3. За границей
Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, участки для голосования откроются и за рубежом. Желающие проголосовать за границей смогут это сделать на более чем 270 участках в 143 странах.
Процедура голосования за границей крайне проста. Для этого необходимо:
- открепиться от избирательного участка по месту регистрации;
- прикрепиться к зарубежному;
- комфортный участок можно выбрать на «Госуслугах», при личном приеме в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии.
Подать заявление можно до 11 марта.
4. На дому
Голосование на дому доступно тем, кто не сможет лично посетить избирательный участок. Среди причин для выбора данной опции: необходимость ухода за близким родственником, заболевание, инвалидность.
Чтобы воспользоваться этой возможностью граждане должны отправить заявку:
- с 5 по 11 марта через «Госуслуги»;
- с 7 по 17 марта (до 14:00 по местному времени) по телефону или в участковой избирательной комиссии.
После одобрения заявления члены участковой избирательной комиссии назначат время и день для проведения голосования. Они придут к избирателю с бюллетенем и переносной урной для голосования на дом.
5. Дистанционное электронное голосование
Проголосовать на выборах президента России в этом году можно не только придя на участок, но и онлайн. Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) нужно заблаговременно подать заявление на портале «Госуслуг» до 11 марта.
Возможность ДЭГ на портале vybory.gov.ru предусмотрена у 29 регионов страны. В их числе девять областей, четыре края, две республики, а также Крым, Севастополь и Ненецкий автономный округ. Москвичи с регистрацией могут голосовать на mos.ru. Полный список регионов размещен на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Вам доступна эта опция, если:
- на момент выборов вы достигли совершеннолетия;
- вы зарегистрированы по месту жительства в одном из 29 регионов РФ, где доступно ДЭГ;
- у вас есть учетная запись на портале «Госуслуг» (или mos.ru, если вы — москвич);
- ваши данные, указанные в ЛК на «Госуслугах», совпадают с данными в регистре избирателей ЦИК России.
6. Досрочное голосование
Вы можете пройти процедуру досрочного голосования на выборах президента, если находитесь:
- в плавании;
- на полярных станциях;
- на отдаленных территориях;
- в труднодоступных местах.
В разных субъектах его даты различаются: в целом выборы проходят с 25 февраля до 15 марта.
Как будет проходить голосование на выборах президента России
В России голосование на выборах президента проводят с помощью тайного голосования на избирательных участках и дистанционно. Информацию о конкретных способах можете найти выше.
Основными принципами голосования на выборах президента являются свобода и добровольность: то есть на вас как на избирателя не могут оказывать воздействие или принуждать к участию (или неучастию) в голосовании.
Какие документы регулируют процедуру? За это отвечают следующие законодательные акты: основной закон страны — Конституция РФ, ФЗ «О выборах Президента РФ», ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». После публикации дат голосования проходит избирательная кампания кандидатов.
Когда нужно приходить на избирательный участок
Голосование на выборах президента 2024 проходит в три дня: с 15 по 17 марта.
Для голосующих онлайн доступно время с восьми утра 15 марта до восьми вечера 17 марта. Избирательные участки будут открыты в тот же период.
Как проходит процесс голосования: принцип тайного голосования
Голосование на выборах и референдуме является тайным, что исключает возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. Выборы с учетом принципа тайного голосования проводятся с помощью избирательного бюллетеня, который заполняется голосующим в особой комнате (кабине). Чаще всего это происходит на специальных избирательных участках. Затем бюллетень опускается в избирательный ящик (урну) в сложенном виде или в конверте.
При электронном голосовании на выборах президента РФ безопасность и анонимность процессов обеспечивает специальный прокси-сервер (анонимайзер). Инфраструктура сервера отделена от любых элементов системы голосования, поэтому даже у системного администратора нет возможности сопоставить анонимного пользователя с данными личного кабинета.
Как подсчитываются голоса
Подсчет голосов — важная процедура, ведь именно она определяет итоги выборов. Процесс начинается сразу после завершения голосования и проводится на каждом избирательном участке непрерывно.
Все участники участковых избирательных комиссий (УИК) с правом решающего голоса осуществляют подсчет голосов открыто и прозрачно, при этом внося все данные о результатах выполняемых действий в протокол.
Вопросы и ответы
Ниже собрали ответы на самые популярные вопросы про российские выборы президента.
Какие меры предусмотрены законодательством РФ для обеспечения прозрачности и честности выборов президента?
В Российской Федерации существует ряд законодательных мер, направленных на обеспечение прозрачности и честности выборов президента. Среди ключевых:
- Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»;
- создание ответственного за организацию и контроль за проведением выборов органа — Центральной избирательной комиссии (ЦИК);
- обязательное использование специальных федеральных реестров избирателей;
- прозрачность финансирования предвыборных кампаний;
- проведение наблюдения за ходом выборов со стороны представителей общественных организаций и независимых международных наблюдателей;
- механизмы обжалования недостатков и нарушений, связанных с проведением выборов.
Будут ли призы и подарки за участие в голосовании на выборах президента России в 2024 году?
Москвичи, которые участвуют в онлайн-голосовании на выборах президента в 2024 году, могут стать победителями акции «Выбираем вместе» программы «Миллион призов». У жителей столицы есть уникальная возможность выиграть призовые баллы, которые затем можно обменивать на услуги и товары партнеров.
Можно ли проголосовать за двух кандидатов в президенты РФ?
Нет, голосовать за двух кандидатов недопустимо. При подсчете голосов учитывается только бюллетень, в котором отмечена фамилия одного кандидата. Если на бланке стоит отметка в нескольких квадратиках, такой бюллетень не учитывается.
Автор: Рамиля Галимзянова