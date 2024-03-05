В президентской гонке в России сохранилась интрига по второму месту

Выборы президента России намечены на период с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. Помимо этого, в 29 регионах страны голосование будет параллельно проводиться в режиме онлайн. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).