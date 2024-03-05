Глава Перми накануне 8 марта встретился с женами участников СВО

В преддверии Международного женского дня глава Перми встретился с женами участников СВО.
Эдуард Соснин уже не первый раз встречается с членами семей участников специальной военной операции. На этот раз он поздравил женщин с наступающим 8 марта и вручил подарки их семьям.
Во встрече также участвовали заместитель главы администрации Перми Алексей Туров, руководители регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества» Пермского края Ирина Ермакова и Лилия Ширяева.
В адрес женщин звучали искренние слова поздравлений и благодарности. Также обсуждались вопросы и меры поддержки, которые оказываются семьям участников СВО краевыми и городскими властями.
— Вы сохраняете стабильный уклад жизни для своих близких, ведете дом, работаете и являетесь опорой семьи, — обратился к женщинам Эдуард Соснин. — И знание о том, что у близких все в порядке, безусловно, укрепляет мужество и отвагу в наших бойцах. Городские власти, в свою очередь, продолжат оказывать всестороннюю поддержку вашим семьям.
Глава Перми отметил, что в столице Прикамья реализуется целый ряд комплексных мер поддержки участников СВО и их семей. Они касаются бесплатного горячего питания детей в школах, предоставления земельных участков, бесплатной юридической помощи и многого другого.
Глава Перми выслушал рассказы женщин и обозначил ряд поручений в адрес профильных ведомств городской администрации, чтобы они оперативно помогли разрешить прозвучавшие проблемные вопросы.
— В этом году нам предстоит совместно с краевыми и городскими властями реализовать закон о предоставлении бесплатных земельных участков участникам СВО, — напомнила руководитель регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества» Пермского края Ирина Ермакова.
— Будем контролировать ситуацию и регулярно представлять аналитику органам власти, обращая внимание на проблемные моменты.
Также в ходе встречи было решено провести консультацию со специалистами городского департамента социальной политики, чтобы разъяснить все нюансы подготовки и предоставления документов для получения земельных участков в собственность. Обсудили и вопрос предоставления путевок в лагеря и санатории для детей участников СВО во время летней оздоровительной кампании.
— Получился очень живой и полезный разговор, — отметила жена участника СВО Наталья Чебукова. — Трудное время сплачивает людей, и мы все стараемся помочь друг другу. Наши бойцы — настоящие герои, мы гордимся ими и с нетерпением ждем возвращения домой,
В заключение встречи Эдуард Соснин пригласил женщин посетить праздничный концерт, который пройдет в ДК им. Солдатова 6 марта.