Глава Перми накануне 8 марта встретился с женами участников СВО

— Вы сохраняете стабильный уклад жизни для своих близких, ведете дом, работаете и являетесь опорой семьи, — обратился к женщинам Эдуард Соснин. — И знание о том, что у близких все в порядке, безусловно, укрепляет мужество и отвагу в наших бойцах. Городские власти, в свою очередь, продолжат оказывать всестороннюю поддержку вашим семьям.