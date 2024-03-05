Текслер: Участники Великой Отечественной войны получат к 9 Мая по 50 тыс. рублей

В Челябинской области участники Великой Отечественной войны получат к 9 Мая по 50 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на пленуме областного Совета ветеранов.
«Глава региона анонсировал, что к празднику Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда и узники фашистских концлагерей получат единовременную выплату в новом размере, она будет увеличена с 15 до 50 тыс. рублей. Впервые к празднику выплату (по 10 тыс. рублей) получат труженики тыла», — прокомментировали в пресс-службе Текслера.
Губернатор также отметил, что ветеранские организации включились и в грантовую деятельность. В 2023 году в конкурсах губернаторских грантов победили 18 проектов, связанных с поддержкой пожилых людей и ветеранов боевых действий, еще 10 проектов получили грантовую поддержку в своих территориях. А социальный проект Миасского совета ветеранов выиграл президентский грант на полмиллиона рублей.
Также материальную поддержку в виде субсидий продолжает получать Совет ветеранов области и ряд других ветеранских организаций, говорится в сообщении.