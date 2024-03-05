Текслер: Участники Великой Отечественной войны получат к 9 Мая по 50 тыс. рублей

«Глава региона анонсировал, что к празднику Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда и узники фашистских концлагерей получат единовременную выплату в новом размере, она будет увеличена с 15 до 50 тыс. рублей. Впервые к празднику выплату (по 10 тыс. рублей) получат труженики тыла», — прокомментировали в пресс-службе Текслера.