EFE: Израиль и «Хамас» согласовали основные пункты перемирия

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября 2023 года. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших граждан, палестинские власти оценивают число жертв более чем в 30 тыс. В феврале стороны конфликта, а также представители Египта, Катара и США встретились в катарской Дохе, чтобы обсудить перемирие. Axios писало, что предполагается обмен 400 палестинцев на 40 заложников.