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EFE: Израиль и «Хамас» согласовали основные пункты перемирия

Власти Израиля и палестинская группировка «Хамас» согласовали основные пункты нового соглашения о перемирии и обмене заложниками. Об этом сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на источники.
Источник: AP 2023

По данным агентства, стороны договорились ввести перемирие сроком на 40 дней. В течение этого периода 40 израильских заложников, в том числе женщин, детей и мужчин старше 60 лет, должны отпустить в обмен на освобождение из израильских тюрем 404 палестинских заключенных.

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября 2023 года. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших граждан, палестинские власти оценивают число жертв более чем в 30 тыс. В феврале стороны конфликта, а также представители Египта, Катара и США встретились в катарской Дохе, чтобы обсудить перемирие. Axios писало, что предполагается обмен 400 палестинцев на 40 заложников.

Лаура Кеффер