EFE: Израиль и «Хамас» согласовали основные пункты перемирия

По данным агентства, стороны договорились ввести перемирие сроком на 40 дней. В течение этого периода 40 израильских заложников, в том числе женщин, детей и мужчин старше 60 лет, должны отпустить в обмен на освобождение из израильских тюрем 404 палестинских заключенных.
Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября 2023 года. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших граждан, палестинские власти оценивают число жертв более чем в 30 тыс. В феврале стороны конфликта, а также представители Египта, Катара и США встретились в катарской Дохе, чтобы обсудить перемирие. Axios писало, что предполагается обмен 400 палестинцев на 40 заложников.
Лаура Кеффер