Сергей Шойгу: Ленинградский военный округ создан из-за расширения НАТО

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — сказал Сергей Шойгу (цитата по ТАСС).
Ленинградский и Московский военные округа существовали до 2010 года, затем их объединили в Западный военный округ. В 2022 году на фоне устремлений Швеции и Финляндии в НАТО было решено воссоздать Ленинградский ВО.