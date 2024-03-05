Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В группировке войск «Запад» в зоне СВО идет досрочное голосование

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В группировке войск «Запад» в зоне СВО идет досрочное голосование на выборах президента России, сообщили в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск “Запад” на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции принимают участие в досрочном голосовании на выборах главы государства», — сказали в ведомстве.

Избирательный процесс организован в соответствии с федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации».

Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.