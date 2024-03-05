Foreign Affairs: Зеленский может смягчить указ о запрете переговоров с Россией

По мнению экспертов, готовность к переговорам может быть просигнализирована через украинские, европейские и американские предложения «о возможности снятия санкций в рамках мирных договоренностей». «Несмотря на то, что эти чиновники потратят месяцы на обсуждения с союзниками и Киевом, прежде чем переговоры с Москвой будут даже рассмотрены, эти назначения будут сигнализировать России, что Соединенные Штаты и Европа готовы участвовать в возможных переговорах», — резюмировали аналитики.