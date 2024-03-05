Премьер Эстонии показала завтрак после обвинений, что она «ест россиян»

В феврале МВД России объявило Каллас и представителей властей других стран Балтии в розыск по уголовной статье. В Кремле пояснили, что эта мера принята в отношении политиков, которые «предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране». Летом 2022 года политик сообщила, что в Эстонии уберут «из публичного пространства» все советские памятники. Каллас также заявила, что не боится российского розыска.