Кто стал первым кандидатом в мэры Новосибирска?

В Новосибирске с 1 марта начали принимать документы от кандидатов в мэры. Первым зарегистрированным кандидатом на должность градоначальника стал участник СВО Александр Трушакин. Подробности — в материале nsk.aif.ru.
С 1 марта стартовала подача документов от кандидатов в мэры Новосибирска. Первым зарегистрированным кандидатом стал участник спецоперации Александр Трушакин.
По данным Сиб.фм, Трушакин принес все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата в мэры.
Александр Трушакин родился 23 февраля 1961 года. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября.
Как подчеркнул член конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Антон Тыртышный, Александр Трушакин уже баллотировался кандидатом в мэры Бердска. Однако он не прошел конкурсный отбор, по этой причине конкурсная комиссия его не допустила.
Также известно, что военный пенсионер в 2019 году регистрировался кандидатом в мэры Новосибирска, а в 2016 году он баллотировался в Госдуму РФ от партии «Яблоко».
Как выбирают мэра Новосибирска?
Прямые выборы мэра в Новосибирске отменили в феврале 2023 года. Депутаты Заксобрания Новосибирской области в двух чтениях приняли законопроект об отмене выборов градоначальника.
Согласно принятому законопроекту, теперь мэра будет назначать комиссия из предложенных кандидатов.
Закон должен был вступить в силу после истечения полномочий действующего главы муниципалитета. На тот момент мэром Новосибирска являлся Анатолий Локоть, чьи полномочия истекали в апреле 2024 года.
Почему Локоть уволился раньше?
Однако в конце декабря 2023 года в ходе прямого эфира на телеканале ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска. По словам главы региона, градоначальник получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач.
«Он принял решение использовать свой политический и жизненный опыт, чтобы продолжать приносить пользу в целом стране», — заявил Травников. Губернатор поддержал решение Локтя, исполняющим обязанности руководителя был назначен заместитель Олег Клемешов.
24 января 2024 года был последний день работы Анатолия Локтя на посту мэра Новосибирска.
Когда выберут нового мэра Новосибирска?
В феврале на 32-й сессии депутаты горсовета Новосибирска официально объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. Он состоится 4 апреля.
«Подача документов кандидатами будет идти с 1 марта по 15 марта. Рассмотрение кандидатур конкурсной комиссией в два этапа проходит в один день — 4 апреля. Перерыв между 15 марта и 4 апреля нужен для проверки документов, соответствуют ли кандидаты требованиям. Сессия горсовета непосредственно по выборам мэра состоится 15 апреля. Сессия, на которой пройдет инаугурация, состоится 26 апреля 2024 года», — отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.