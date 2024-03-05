Кто стал первым кандидатом в мэры Новосибирска?

«Подача документов кандидатами будет идти с 1 марта по 15 марта. Рассмотрение кандидатур конкурсной комиссией в два этапа проходит в один день — 4 апреля. Перерыв между 15 марта и 4 апреля нужен для проверки документов, соответствуют ли кандидаты требованиям. Сессия горсовета непосредственно по выборам мэра состоится 15 апреля. Сессия, на которой пройдет инаугурация, состоится 26 апреля 2024 года», — отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.