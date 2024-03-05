Глава Самарской области отметил вклад женщин в развитие региона

— Международный женский день — очень важен для каждого мужчины, для нашей страны. Мы чествуем удивительных российских женщин, которые дают жизнь нашей стране, любовь, заботу, уважение, дарят свой профессионализм, ответственность, веру в нашу великую и прекрасную Родину.