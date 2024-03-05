Валентина Матвиенко встретилась с выдающимися волгоградками на ВДНХ

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко оценила достижения победительниц отечественных и международных конкурсов из Волгоградской области.
5 марта стенд Волгоградской области посетила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Она ознакомилась с достижениями не только целого региона, но и отдельных женщин — все они выигрывали в российских и международных конкурсах.
Выдающихся волгоградок председателю верхней палаты парламента представила замгубернатора Анна Писемская.
Своей историей успеха поделились основательница семейного предприятия Ольга Ермаченко, новатор в АПК Ирина Мурашова, руководитель компании Екатерина Постоева. Валентина Матвиенко также оценила труд социальных предпринимателей Марины Кудряшовой и Анны Волосатовой, обладательницы звания «Воспитатель года — 2022» Юлии Дорониной и развивающей в регионе женское предпринимательство Александры Сукиасян.
Спикер Совета Федерации отметила, что такие волгоградки прославляют свой регион.
Жительницы Волгоградской области поучаствуют в церемонии награждения лауреатов премии «По зову женского сердца». 5 марта на стенде региона предпринимательницы продемонстрируют свои навыки, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах.