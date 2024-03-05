Казахстан хочет заключить соглашение с Россией о строительстве ТЭЦ

«Планируется заключение межправительственного соглашения с Российской Федерацией по проектам строительства трех угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске», — заявил Саткалиев на коллегии минэнергетики.
В ведомстве также озвучили цифры по ожидаемым электрическим мощностям: Кокшетау — э/м — 240 МВт, т/м — 520 Гкал/час), Семей — э/м — 360 МВт, т/м — 1200 Гкал/час и Усть-Каменогорск — э/м — 360 МВт, т/м — 1002 Гкал/час.
Напомним, Казахстан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики РК и министерством энергетики РФ о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск».
Также подписаны соглашения о сотрудничестве между казахстанским «Самрук-Казына» и «Интер РАО — Экспорт» по проектам строительства.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр пообещал, что средства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) не будут направлены на строительство россиянами ТЭЦ в Казахстане.