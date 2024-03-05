Казахстан хочет заключить соглашение с Россией о строительстве ТЭЦ

Напомним, Казахстан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики РК и министерством энергетики РФ о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск».