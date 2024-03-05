Замруководителя Росгвардии Олег Плохой вручил награды самарским росгвардейцам

В Самару с рабочим визитом приехал заместитель руководителя Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой. Пресс-служба правительства региона сообщила, что он с губернатором Дмитрием Азаровым он поучаствовал в совещании на тему работы Росгвардии в области.
— Сотрудниками СОБРа и ОМОНа управления по Самарской области за прошлый год выполнено более 280 боевых задач, — прокомментировала пресс-служба правительства Самарской области.
Также росгвардейцы участвуют в СВО, а более сотни из них отмечены высокими наградами. Еще несколько наград росгвардейцам вручил Олег Плохой в Самаре. Командующий Приволжским округом войск Росгвардии Сергей Просяник получил орден «За военные заслуги», а еще росгвардейцам вручили медали Жукова, Суворова, «За отличие в охране общественного порядка».
Кроме того, Олег Плохой представил нового врио начальника управления Росгвардии Самарской области. Напомним, что на эту должность назначен бывший начальник ОМОНа из Сочи Евгений Панков.