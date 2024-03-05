Замруководителя Росгвардии Олег Плохой вручил награды самарским росгвардейцам

Также росгвардейцы участвуют в СВО, а более сотни из них отмечены высокими наградами. Еще несколько наград росгвардейцам вручил Олег Плохой в Самаре. Командующий Приволжским округом войск Росгвардии Сергей Просяник получил орден «За военные заслуги», а еще росгвардейцам вручили медали Жукова, Суворова, «За отличие в охране общественного порядка».