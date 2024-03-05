Bild: утечка разговора офицеров ФРГ произошла из-за генерала ВВС Грефе

Утечка беседы германских офицеров о возможных атаках на Крымский мост произошла из-за начальника отдела операций и учений командования Военно-воздушных сил бундесвера бригадного генерала Франка Грефе, находившегося в это время в Сингапуре.