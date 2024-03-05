Германия запрашивает у Казахстана увеличение поставок нефти

Германия запрашивает у Казахстана увеличение объема поставок нефти до 2 млн тонн нефти в 2024 году. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«В настоящее время мы имеем запрос от компаний ФРГ по увеличению объема до 2 млн тонн. Мы уже начали предварительные консультации с нашими коллегами по возможности осуществления этого объема в этом году», — сказал Алмасадам Саткалиев на брифинге в Астане.
По словам главы Минэнерго, в 2023 году по нефтепроводу «Дружба» было экспортировано порядка 1 млн тонн казахстанской нефти в ФРГ.
Напомним, в декабре 2022 года АО «КазТрансОйл» была направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти осуществлялся в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.
АО «КазТрансОйл» подтвердило наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки зависят от заявок нефтяных компаний.