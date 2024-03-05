Германия запрашивает у Казахстана увеличение поставок нефти

«В настоящее время мы имеем запрос от компаний ФРГ по увеличению объема до 2 млн тонн. Мы уже начали предварительные консультации с нашими коллегами по возможности осуществления этого объема в этом году», — сказал Алмасадам Саткалиев на брифинге в Астане.