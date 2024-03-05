Пикет у Конституционного суда: «Требуем уважения к гагаузскому народу!»

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Представители Гагаузской автономии, среди которых и члены руководства, и депутаты, провели пикет у здания Конституционного суда в Кишиневе.
Они скандировали «Гагаузия сильна единством», «Мы в 94-м году так не договаривались», «Молдова!», «Требуем уважения к гагаузскому народу!».
Напомним, что инстанция должна в ходе заседания 5 марта огласить решение по поводу законности поправок в Налоговый кодекс, которые предусматривают возврат НДС из бюджета Гагаузии.
Независимый депутат Александр Суходольский в своем выступлении отметил, что законодательная и исполнительная власть в Молдове «захвачена жёлтой чумой PAS».
«Мы, народ Гагаузии, не позволим узурпировать ещё и власть судебную. Мы ждём справедливого решения от Конституционного суда по вопросу закона об НДС для Гагаузии. Сегодня народ Гагаузии един, и мы победим!», — заявил он.
Как и во время предыдущих заседаний, не обошлось без провокаций. У стен КС возник контрмитинг, участники которого выкрикивали антигагаузские лозунги и держали в руках плакаты с надписями «Гагаузы, езжайте в Россию, которая даст вам рубли и автономию в Сибири», «Требуем аннулирование автономии Гагаузии».
Первое заседание КС по данному вопросу прошло ровно месяц назад, 5 февраля, и тогда у здания инстанции прошли многочисленные пикеты с участием башкана Гагаузии Евгении Гуцул, представителей Народного собрания.
Инициативу выдвинули депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
Согласно предлагаемому механизму, суммы, не подлежащие возврату, будут компенсированы целевыми трансфертами из государственного бюджета в следующем финансовом году. Проект во втором, окончательном чтении поддержали 54 депутата от правящей партии PAS.
На пятом заседании по этому вопросу, 22 февраля суд перенес слушания на 5 марта, аргументировав решение «сложностью вопроса».