Пикет у Конституционного суда: «Требуем уважения к гагаузскому народу!»

Как и во время предыдущих заседаний, не обошлось без провокаций. У стен КС возник контрмитинг, участники которого выкрикивали антигагаузские лозунги и держали в руках плакаты с надписями «Гагаузы, езжайте в Россию, которая даст вам рубли и автономию в Сибири», «Требуем аннулирование автономии Гагаузии».