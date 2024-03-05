ЕК представила первую военно-промышленную стратегию ЕС с участием Украины

В документе обозначена необходимость формирования тесных связей с Киевом для его участия в европейских инициативах и развития сотрудничества в сфере обороны. Заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер сделала акцент на том, что украинская промышленность должна быть полностью интегрирована в эту экосистему.