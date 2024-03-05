Президент посетил в Ташкенте школу бокса Баходира Джалолова

«Мы объявили этот год Годом поддержки молодежи и бизнеса. Мы постоянно уделяем особое внимание этому вопросу, создаем необходимые условия для молодежи. У них большой потенциал и стремление. И неспроста в боксе мы являемся одними из мировых лидеров. Дальнейшее развитие этого потенциала, наших талантливых молодых людей является целью создания этой школы. Теперь школа Баходира Джалолова, подобно Президентским школам, будет служить образцом в своем направлении. Методология, диетология, медицина, психология бокса будут развиваться и в спортивных школах регионов», — сказал Шавкат Мирзиёев.