Президент посетил в Ташкенте школу бокса Баходира Джалолова

Глава государства посетил в Ташкенте школу спортивного мастерства по боксу Баходира Джалолова, построенную в соответствии с постановлением президента. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что в школе будет вестись подготовка боксеров международного уровня с привлечением высококвалифицированных тренеров и специалистов. Учебно-тренировочные занятия в школе будут проводиться в соответствии с международными стандартами и постоянно улучшаться на основе передового опыта.
В четырехэтажном здании созданы все условия для этого. На первом этаже находятся основной спортивный зал, бассейн, медицинский кабинет и столовая. На втором этаже расположены классы психологии, иностранных языков, теоретических занятий, информатики и учительские кабинеты, а также 45-местная гостиница. На третьем и четвертом этажах обустроены 235-местное общежитие и комната духовности. Также имеется подземная автостоянка.
Школа бокса рассчитана на 175 мест, в 5−11-ые классы ежегодно отбираются по 25 учеников. Первый набор прошел в 2022 году и сегодня здесь занимаются 50 талантливых учеников. Они были отобраны со всей страны.
Школа находится по соседству со школой № 259 Юнусабадского района, где юные боксеры будут учить общеобразовательные предметы.
Стоит отметить, что учащиеся школы Баходира Джалолова в 2023 году завоевали на международных и республиканских соревнованиях 26 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых медалей. В этом году также запланировано участие в ряде турниров.
В ходе визита главы государства было отмечено, что школа послужит учебно-тренировочной базой для молодых боксеров всей страны. Она будет сотрудничать с другими спортивными школами и центрами по отбору и воспитанию молодых перспективных боксеров.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с молодыми спортсменами и руководителями сферы. По видеосвязи к встрече подключились также регионы.
«Мы объявили этот год Годом поддержки молодежи и бизнеса. Мы постоянно уделяем особое внимание этому вопросу, создаем необходимые условия для молодежи. У них большой потенциал и стремление. И неспроста в боксе мы являемся одними из мировых лидеров. Дальнейшее развитие этого потенциала, наших талантливых молодых людей является целью создания этой школы. Теперь школа Баходира Джалолова, подобно Президентским школам, будет служить образцом в своем направлении. Методология, диетология, медицина, психология бокса будут развиваться и в спортивных школах регионов», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Руководителям регионов даны указания по укреплению сотрудничества со спортивными федерациями, оказанию им помощи в работе на местах. Подчеркнута необходимость дальнейшей популяризации спорта среди молодежи, в частности привлечения их к боксу, расширения условий в школах и секциях.