Евгений Куйвашев сообщил о продлении полномочий бизнес-омбудсмена

«Обращаю внимание, что в 2023 году я не получила ни одной жалобы или обращения, связанного с воздействием санкций на бизнес, — сказала Елена Артюх. — Это свидетельствует о том, что бизнес адаптировался к новым условиям, и необходимые решения найдены, в том числе через определенные меры поддержки».