Евгений Куйвашев сообщил о продлении полномочий бизнес-омбудсмена

Об этом на встрече с бизнес-омбудсменом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
«Малый и средний бизнес играет важную роль в укреплении экономики региона. В последние годы мы особенно оценили способность частного бизнеса оперативно реагировать на изменение условий, находить новых поставщиков, товарные ниши, обновлять логистику», — сказал Евгений Куйвашев.
По его словам, в регионе созданы максимально комфортные условия для работы предпринимателей, путем снижения административного давления и помощи в реализации проектов.
По словам Елены Артюх, в Свердловской области в 2023 году появились семь тысяч новых субъектов предпринимательской деятельности и порядка 83 тысяч новых самозанятых.
«Обращаю внимание, что в 2023 году я не получила ни одной жалобы или обращения, связанного с воздействием санкций на бизнес, — сказала Елена Артюх. — Это свидетельствует о том, что бизнес адаптировался к новым условиям, и необходимые решения найдены, в том числе через определенные меры поддержки».
«МК-Урал» ранее писал, что предпринимателей Свердловской области освободят от плановых проверок на 2024 год. Об этом на форуме «Города России» в «Екатеринбург-Экспо» сказал министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.
По его словам, мораторий на проверки бизнеса вне зависимости от объема активов, производства и численности работников на Среднем Урале будет действовать до конца 2024 года. Такая мера направлена на снижение нагрузки на предпринимательское сообщество.