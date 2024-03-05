В Госдуме не поддержали законопроект Курултая Башкирии о банкротстве

Законопроект предполагает передавать муниципалитету имущество унитарного предприятия, не проданное на торгах или оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, по решению суда только в случае его соответствия закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». При определении арбитражным судом судьбы такого имущества «должно учитываться его целевое назначение, предназначенность для решения установленных законом вопросов местного значения», указано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что «муниципалитеты не всегда рады такому приобретению», так как оно «в подавляющем большинстве случаев» является неликвидным, бесполезным, часто находится в «полностью разрушенном состоянии и требует значительных средств для его восстановления». Кроме того, согласно закону «О несостоятельности…», органы местного самоуправления также обязаны его содержать. Из-за отсутствия средств у муниципалитетов имущество остается в ненадлежащем состоянии, а попытки продать его — безуспешными. Курултай предложил снимать с кадастрового учета бесхозные земельные участки и прекратившие свое существование объекты недвижимости по заявлению конкурсного управляющего или на основании определения арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве. С учетом отказа муниципалитета принять имущество суд может обязать регистрирующий орган снять его с учета и решить вопрос о том, кто снесет здание или утилизирует отходы. Конкурсный управляющий также может быстро, до окончания конкурсного производства, снести объекты или утилизировать отходы, а расходы на это «могут быть отнесены к текущим платежам должника».



Комитет Совета Федерации по экономической политике не поддержал законопроект. По его мнению, предлагаемая норма не соответствует нормам Гражданского кодекса России, регулирующим общий подход к реализации публичной власти органами местного самоуправления. Предлагаемая к изменению норма федерального закона «относится к вынужденному регулированию и не предполагает иного распоряжения указанным имуществом», отмечается в документе.



По мнению законодательного собрания Тверской области, принятие законопроекта может привести к тому, что должник понесет дополнительные расходы на передачу имущества, увеличится общий срок процедуры конкурсного производства.



Аналитическое управление аппарата Совета федерации федерального собрания России отмечает, что в проекте не определен порядок действий при отказе муниципалитета принять передаваемое ему в рамках процедуры банкротства имущество, а также источник средств и ответственный за его содержание или ликвидацию.



Правовое управление аппарата Госдумы обращает внимание на то, что целью передачи не реализованного в ходе процедуры банкротства имущества муниципалитету является в том числе определение ответственного за его эксплуатацию и содержание «во избежание причинения вреда неограниченному кругу лиц вследствие оставления имущества после завершения конкурсного производства в качестве бесхозяйного».