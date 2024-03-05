КС Молдавии отменил поправки о сокращении финансирования Гагаузии

КИШИНЕВ, 5 мар — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными, заявила председатель инстанции Домника Маноле.
«Объявляется неконституционной статья 6 п. 11 Налогового кодекса (которая предусматривает сокращение финансирования Гагаузии из Кишинева — ред.)», — зачитала Маноле решение инстанции.
Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии «Действие и солидарность», в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии.
Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой 3 февраля заявил, что регион был лишен налоговых льгот из-за своих антиевропейских настроений. В ходе заседания 22 февраля Конституционный суд приостановил до 5 марта действие законодательных поправок о сокращении финансирования Гагаузской автономии.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.