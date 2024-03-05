Глава Башкирии рассказал, в каких отраслях региона будут внедряться мега-проекты

«В предстоящие шесть лет уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России должен увеличиться не менее чем на 40%. У нас именно обрабатывающие производства являются главным драйвером развития республики. Именно здесь мы видим главный рост, особенно на предприятиях группы “Ростех”, выполняющих оборонзаказ. Это направление для нас сейчас самое приоритетное.

А в целом в сфере промышленности у нас портфель инвестиционных проектов составляет более 470 млрд рублей с горизонтом реализации на десять лет вперед.

Предприятия отрасли получают всю необходимую поддержку. За последние 5 лет по линии минпрома направлено более 12 млрд. рублей.

Кроме того, в рамках реализации поручения Президента по укреплению технологического суверенитета Правительство России наиболее важные отраслевые задачи переводит в формат мега-проектов. На республиканском уровне мы уже определили ряд мега-проектов по основным направлениям импортозамещения критической химической, станкоинструментальной продукции и беспилотных авиационных систем. Нужно обеспечить реализацию и поддержку этих мега-проектов», — сказал Радий Хабиров.