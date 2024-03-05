Рада отменила все заседания на неделе, депутаты говорят о кризисе в парламенте

«Заседания Рады, которые должны были пройти на этой неделе, отменены. Вы спросите почему? Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировку депутатов. В связи с этим ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание», — написал Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Еще одной причиной отмены всех заседаний, по словам депутата, может быть возможная нехватка голосов для принятия законопроектов.