Рада отменила все заседания на неделе, депутаты говорят о кризисе в парламенте

«Заседания Рады, которые должны были пройти на этой неделе, отменены. Вы спросите почему? Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировку депутатов. В связи с этим ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание», — написал Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Еще одной причиной отмены всех заседаний, по словам депутата, может быть возможная нехватка голосов для принятия законопроектов.
Ранее депутаты фракций «Европейской солидарности» и «Голоса» заявили, что их не отпускают в заграничные командировки. В связи с этим парламентарии пообещали настаивать на полном рассмотрении законопроектов, которые будут выноситься на второе чтение. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что разрешение на выезд в командировку парламентариям сейчас выдают в зависимости от того, как они голосуют за те или иные законопроекты.
Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя ситуацию с запретом зарубежных командировок для ряда депутатов, заявил, что вопрос соблюдения действующего украинского законодательства «должен быть в приоритете для каждого». «Если в Верховной раде существуют определенные параметры того, как народные депутаты должны осуществлять свои официальные зарубежные командировки, этих правил надо придерживаться», — заявил премьер.
Анастасия Ларина