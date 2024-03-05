Кабели связи между Европой, Азией и Африкой были повреждены в Красном море

Уточняется, что речь идет о линиях связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN. На эти коммуникации приходится до четверти всего траффика в регионе. Связанная с Seacom-TGN-Gulf компания Tata Communications объявила о немедленном начале восстановительных мероприятий.