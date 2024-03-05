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18 марта в Крыму выходной или нет: власти дали ответ

18 марта 2024 года объявлен в Крыму выходным днем.
Источник: Комсомольская правда

Весна в Крыму уже успела порадовать теплой и солнечной погодой. Бонусом послужили и хорошие новости о дополнительных выходных. Рассказываем, будет ли выходным в Крыму 18 марта — в День воссоединения Крыма с Россией.

Так, по информации Министерства труда и социальной защиты Крыма, в понедельник для крымчан и севастопольцев будет объявлен традиционный выходной. 18 марта жители полуострова будут отмечать знаменательный для региона праздник — День воссоединения Крыма с Россией.

Таким образом, из-за трех выходных крымчане снова будут отдыхать три дня — с субботы по понедельник.

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