В Волгоград прибыл замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко

В Волгоград 5 марта с рабочим визитом прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Музыченко. С утра он осмотрел новую школу на улице Кортоева на 1280 мест, после оценил подготовку кадров для отрасли в Волгоградском строительном техникуме, где проходит региональный этап чемпионата «Профессионалы», сообщили в обладмине.
— Волгоградская область — один из ведущих регионов строительной отрасли в ЮФО. Темпы строительства жилья, социальных объектов и сопутствующей инфраструктуры планомерно растут, — отметил Сергей Музыченко.
Замминистра сосредоточил внимание на создании современной инфраструктуры, инвестициях в строительство и подготовке кадров. Отдельной темой для обсуждения стал федеральный проект «Профессионалитет», в котором задействовали около 20 ссузов региона. Студенты могут пройти непрерывную практику и получить работу на ведущих предприятиях региона.