В Волгоград прибыл замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко

В Волгоград 5 марта с рабочим визитом прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Музыченко. С утра он осмотрел новую школу на улице Кортоева на 1280 мест, после оценил подготовку кадров для отрасли в Волгоградском строительном техникуме, где проходит региональный этап чемпионата «Профессионалы», сообщили в обладмине.